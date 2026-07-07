В Кабардино‑Балкарии прогнозируют кратковременные дожди

Кратковременные дожди, местами сильные с грозами и градом, ожидаются в Кабардино-Балкарии в ближайшие дни. Об этом сообщили региональные синоптики. Связано это с тем, что на республику влияет высотный циклон, расположившийся намного севернее региона. Также в Кабардино-Балкарии возможно усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
По данным сотрудников Гидрометцентра, в горных районах днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла. А ночью столбики термометров опустятся до 5-10 градусов. Такая погода в Кабардино-Балкарии продержится до конца недели.
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