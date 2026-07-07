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Туристы в Кабардино‑Балкарии исследуют тайны некрополя в Эльтюбю

Туристы в Кабардино‑Балкарии исследуют тайны некрополя в Эльтюбю

07.07.2026 | 14:00
Место, где история тесно переплетается с легендами. В селе Эльтюбю расположен древний некрополь «Город мертвых» - один из самых известных памятников средневековой архитектуры Северного Кавказа. Уже много лет сюда приезжают туристы со всей страны, чтобы увидеть уникальный исторический комплекс и прикоснуться к его многовековым тайнам. Точная дата появления сооружений до сих пор остается загадкой. По одной версии, склепы строили из-за сложного горного рельефа – выкопать обычную могилу в скалах почти невозможно. По другой – это наследие раннего Средневековья и культуры аланов, для которых такие погребальные обряды имели особый сакральный смысл. Почему усопших хоронили именно так, исследователи спорят до сих пор. По одной из версий, это объясняется конструкцией самих сооружений: внутри располагались каменные ниши и невысокие полки, на которых тело могло находиться только в полусидячей форме. Несмотря на исследования, многие тайны этого места остаются нераскрытыми. Отчасти поэтому некрополь ежегодно привлекает тысячи гостей со всей страны. Гости рассказывают: в Эльтюбю сложно отделаться от ощущения, что время течет иначе. Особую атмосферу создают не только древние камни, но и десятки местных легенд. Одни рассказывают о необычайном долголетии горцев, другие – о загадочных явлениях в окрестностях некрополя. Впрочем, цель большинства путешественников – не мистические аномалии. Сюда приезжают, чтобы провести время в горах и увидеть памятник средневековой архитектуры. Сам некрополь расположен на склонах Чегемского ущелья. Наряду с окружающим горным пейзажем внимание туристов привлекает именно возраст и сохранность каменных сооружений. Спустя столетия до наших дней уцелели всего восемь каменных склепов. Когда-то этот комплекс был значительно масштабнее. Но время, суровый климат высокогорья и человеческий фактор не пощадили большую часть древних построек. Архитектура комплекса дошла до нас практически в первозданном виде. Сегодня «Город мертвых» в Эльтюбю остается одной из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, которая из года в год притягивает путешественников со всей страны.   https://t.me/vestikbr
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