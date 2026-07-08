В Кабардино-Балкарии пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ОРЧ СБ МВД по КБР пресечена противоправная деятельность сотрудника ОМВД России по Майскому району.
По имеющимся данным, указанным должностным лицом с использованием служебного положения и путем неправомерного доступа к компьютерной информации осуществлен незаконный сбор и передача сведений о персональных данных трех жителей республики, содержащихся в ведомственных базах данных.
СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет. "В МВД по Кабардино-Балкарской Республике проведена служебная проверка. 2 июля 2026 г. указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел", сообщили в пресс-службе МВД.
https://t.me/vestikbr