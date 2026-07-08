Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Руководитель ФАС Максим Шаскольский прибыл с рабочим визитом в Кабардино‑Балкарию

Руководитель ФАС Максим Шаскольский прибыл с рабочим визитом в Кабардино‑Балкарию

08.07.2026 | 16:35
В ходе двусторонней встречи Казбек Коков и Максим Шаскольский обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в области развития конкуренции, тарифной политики, поддержки инвестиций и реализации экономических проектов. Антимонопольная служба продолжит взаимодействовать с Правительством республики в части контроля за ценообразованием на социально значимых рынках. Отдельно речь шла о ситуации на топливном рынке. Здесь на первый план выходит борьба со спекуляциями. В республике совместно с ФАС России в ответ на любые попытки необоснованного увеличения цен будут приниматься оперативные меры - в интересах жителей и субъектов МСП. По итогу встречи подписано соглашение о сотрудничестве между Кабардино-Балкарией и ФАС России. Такой шаг будет полезен для экономики региона, его инвестиционной привлекательности, развития честной конкуренции в сфере предпринимательства. Глава региона Казбек Коков поблагодарил Максима Алексеевича за поддержку и внимание к республике и выразил уверенность, что результатом более активного сотрудничества станут совместные верные и действенные решения по самым актуальным вопросам. https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных