Руководитель ФАС Максим Шаскольский прибыл с рабочим визитом в Кабардино‑Балкарию

В ходе двусторонней встречи Казбек Коков и Максим Шаскольский обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в области развития конкуренции, тарифной политики, поддержки инвестиций и реализации экономических проектов. Антимонопольная служба продолжит взаимодействовать с Правительством республики в части контроля за ценообразованием на социально значимых рынках. Отдельно речь шла о ситуации на топливном рынке. Здесь на первый план выходит борьба со спекуляциями. В республике совместно с ФАС России в ответ на любые попытки необоснованного увеличения цен будут приниматься оперативные меры - в интересах жителей и субъектов МСП. По итогу встречи подписано соглашение о сотрудничестве между Кабардино-Балкарией и ФАС России. Такой шаг будет полезен для экономики региона, его инвестиционной привлекательности, развития честной конкуренции в сфере предпринимательства. Глава региона Казбек Коков поблагодарил Максима Алексеевича за поддержку и внимание к республике и выразил уверенность, что результатом более активного сотрудничества станут совместные верные и действенные решения по самым актуальным вопросам.