Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Азаматгерием Ашхотовым и Асланом Бидовым

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы администрации городского округа Нальчик Азаматгерием Ашхотовым и главным архитектором столицы республики Асланом Бидовым.
Обсудили вопросы дальнейшего формирования архитектурного облика Нальчика. Также в части благоустройства речь шла не только об основных общественных пространствах, площадях.
В этом году запустили дорожные работы на внутриквартальных проездах. Прилегающие к ним территории тоже необходимо облагораживать. Кроме того, в городе активно ведется капитальный ремонт многоквартирных домов — обновляется кровля, лифты, инженерные коммуникации, на этот год в плане 75 объектов.
Будут благоустроены и 9 общественных пространств — зоны отдыха в Хасанье, Белой Речке, Кенже, Адиюхе, сквер по улице Чернышевского на территории бывшего мясокомбината, музей под открытым небом — за Дворцом творчества детей и молодежи, сквер Дружбы на Ашурова, Парк Победы и Экстрим-парк на улице имени 2-й Таманской дивизии.
Глава республики Казбек Коков поручил следить за качеством работ и тем, чтобы сохранялось единство архитектурного стиля городских районов. Это, конечно, касается и внешнего облика вновь создаваемых строений.
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