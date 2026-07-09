Казбек Коков провел совещание по работе регоператора ТКО

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел оперативное совещание, посвященное деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Участвовали исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР Андрей Журавлев, временно исполняющий полномочия главы местной администрации г.о.Нальчик Азаматгерий Ашхотов, генеральный директор Корпорации развития КБР Ахмат Чочаев, директор муниципального предприятия «Экотехпром» Лостамбек Абуков.
В центре внимания — вопросы модернизации материально-технической базы предприятия, в частности, обновление парка специализированной техники. С начала работы нового регоператора приобретено уже более 20 единиц таких машин. В ближайшие дни ожидаем поступление еще 8.
Работа продолжится в республике, также обсудили потребность в приобретении дополнительных единиц спецтехники для обеспечения полноценного и бесперебойного вывоза ТКО на территории республики.
Также речь шла об обновлении уже существующих и создании новых контейнерных площадок, оборудования их единым контуром системы видеонаблюдения для более оперативного и качественного обслуживания.
Казбек Коков поручил усилить контроль за соблюдением графиков вывоза отходов и порядком на площадках сбора ТКО. Ситуацию в сфере обращения с ТКО Глава региона держит на постоянном личном контроле.
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