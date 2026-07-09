В России усиливают надзор за трудовой миграцией

Госдума приняла закон, ужесточающий контроль в сфере трудовой миграции. Документ передает МВД часть функций минтруда России.
Теперь именно ведомство внутренних дел будет утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Речь идет о мигрантах, которые имеют право получать вид на жительство в упрощенном порядке или работать в стране вне установленных квот.
Авторы инициативы подчеркнули: изменения призваны навести порядок в миграционной сфере. Ранее депутаты неоднократно критиковали прежние подходы профильных ведомств к формированию списков иностранных работников.
https://t.me/vestikbr