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В России усиливают надзор за трудовой миграцией

В России усиливают надзор за трудовой миграцией

09.07.2026 | 15:20
Госдума приняла закон, ужесточающий контроль в сфере трудовой миграции. Документ передает МВД часть функций минтруда России. Теперь именно ведомство внутренних дел будет утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Речь идет о мигрантах, которые имеют право получать вид на жительство в упрощенном порядке или работать в стране вне установленных квот. Авторы инициативы подчеркнули: изменения призваны навести порядок в миграционной сфере. Ранее депутаты неоднократно критиковали прежние подходы профильных ведомств к формированию списков иностранных работников.   https://t.me/vestikbr
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