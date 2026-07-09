«Гаражная» и «дачная» амнистии будут продлены

Программы «гаражной» и «дачной» амнистий в России планируют продлить. Защита прав граждан при оформлении недвижимости и развитие цифровых сервисов стали главными темами рабочей встречи правительства с руководством Росреестра.
Льготный порядок оформления гаражей и земли под ними ведомство предлагает продлить до осени 31-го. За время действия программы права собственности зарегистрировали сотни тысяч россиян, еще как минимум полмиллиона граждан смогут воспользоваться этой возможностью в будущем. Параллельно продолжается и дачная амнистия – этот механизм за годы работы стал самым массовым способом регистрации имущества.
Особый акцент – на цифровизации. Сегодня большая часть заявлений подается в электронном виде через портал «Госуслуги». Это позволило существенно сократить сроки процедур и снизить стоимость оформления.
Кроме того, законодательные изменения защищают и владельцев участков: садоводческие товарищества разрешено включать в границы населенных пунктов, что упрощает их социальную газификацию. На встрече подчеркнули: все данные должны своевременно обновляться в базах и оставаться максимально доступными для граждан.
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