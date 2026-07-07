Рифат Сабитов отмечен благодарностью фонда «Защитники Отечества» за высокий профессионализм и поддержку участников СВО

Заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Рифат Сабитов награжден Благодарностью Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»
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Награду вручила заместитель Министра обороны России, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, в тексте Благодарности отмечено, что она вручена за высокий профессионализм и активное участие в деятельности фонда.
Рифат Сабитов отметил, что сотрудничество крупнейшего медиахолдинга страны — ВГТРК и государственного фонда имеет очень важное значение для информирования участников специальной военной операции, членов из семей и общества обо всех мерах государственной поддержки. И в этой работе важная роль отводится именно взаимодействию региональных филиалов фонда и региональных ГТРК.
«Эта Благодарность отмечает наш общий вклад коллег-журналистов в дело поддержки участников СВО и их родных и близких», — подчеркнул Рифат Сабитов.
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