Рифат Сабитов отмечен благодарностью фонда «Защитники Отечества» за высокий профессионализм и поддержку участников СВО

«Эта Благодарность отмечает наш общий вклад коллег-журналистов в дело поддержки участников СВО и их родных и близких», — подчеркнул Рифат Сабитов.

. Награду вручила заместитель Министра обороны России, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, в тексте Благодарности отмечено, что она вручена за высокий профессионализм и активное участие в деятельности фонда. Рифат Сабитов отметил, что сотрудничество крупнейшего медиахолдинга страны — ВГТРК и государственного фонда имеет очень важное значение для информирования участников специальной военной операции, членов из семей и общества обо всех мерах государственной поддержки. И в этой работе важная роль отводится именно взаимодействию региональных филиалов фонда и региональных ГТРК.