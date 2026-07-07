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Рифат Сабитов отмечен благодарностью фонда «Защитники Отечества» за высокий профессионализм и поддержку участников СВО

Рифат Сабитов отмечен благодарностью фонда «Защитники Отечества» за высокий профессионализм и поддержку участников СВО

07.07.2026 | 15:00
Заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Рифат Сабитов награжден Благодарностью Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Награду вручила заместитель Министра обороны России, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, в тексте Благодарности отмечено, что она вручена за высокий профессионализм и активное участие в деятельности фонда. Рифат Сабитов отметил, что сотрудничество крупнейшего медиахолдинга страны — ВГТРК и государственного фонда имеет очень важное значение для информирования участников специальной военной операции, членов из семей и общества обо всех мерах государственной поддержки. И в этой работе важная роль отводится именно взаимодействию региональных филиалов фонда и региональных ГТРК.  
«Эта Благодарность отмечает наш общий вклад коллег-журналистов в дело поддержки участников СВО и их родных и близких», — подчеркнул Рифат Сабитов.
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