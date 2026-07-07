В Нальчике активисты РГО отработали алгоритмы помощи утопающему

Что делать, если рядом кто‑то тонет? Этот вопрос перестал быть теоретическим для участников проекта «Школа безопасности». В Нальчике активисты молодежного клуба Русского географического общества «Альтаир» освоили навыки, которые однажды могут спасти чью‑то жизнь.
Учебно-тренировочное занятие в рамках образовательного проекта «Школа безопасности» провели на втором озере в Нальчике. Участвовали в нем активисты молодежного клуба Русского географического общества «Альтаир». Спасатели объяснили правила поведения на открытых водоемах и научили оказывать первую помощь утопающим.
Участники проекта узнали, как правильно приблизиться к пострадавшему, вытащить человека из воды и что делать в первые минуты после спасения. Также инструкторы разыграли типичные сценарии и показали ребятам, как использовать подручные и специальные средства, чтобы помощь была эффективной и безопасной.
Проект «Школа безопасности» в регионе реализует молодежный клуб Русского географического общества «Альтаир» с 2017-го. В этом году его проводят при поддержке министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии и республиканской противопожарно-спасательной службы. По итогам обучения участники освоят навыки в области безопасности жизнедеятельности, альпинизма, краеведения и спортивного волонтерства.
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