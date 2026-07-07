В Кабардино-Балкарии пресечена противоправная деятельность адвоката

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность адвоката, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.
По имеющимся данным, адвокат выступил посредником в передаче денежных средств в интересах местного жителя для принятия решения о назначении последнему минимального наказания за совершенное им уголовное преступление.
СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 10 лет.
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