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Следственный комитет по КБР проводит проверку по факту гибели альпиниста

Следственный комитет по КБР проводит проверку по факту гибели альпиниста

06.07.2026 | 15:30
Следственными органами Следственного комитета РФ по КБР проводится доследственная проверка по факту гибели альпиниста на горе Эльбрус. По предварительным данным, 6 июля 2026 года мужчина совершал восхождение в составе группы из 10 человек. На высоте 5500 метров он почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался. В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, для установление причины смерти будет проведено  судебно-медицинское исследование тела погибшего.   https://t.me/vestikbr
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