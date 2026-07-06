Следственный комитет по КБР проводит проверку по факту гибели альпиниста

Следственными органами Следственного комитета РФ по КБР проводится доследственная проверка по факту гибели альпиниста на горе Эльбрус. По предварительным данным, 6 июля 2026 года мужчина совершал восхождение в составе группы из 10 человек. На высоте 5500 метров он почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался.
В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, для установление причины смерти будет проведено судебно-медицинское исследование тела погибшего.
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