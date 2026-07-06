В медицинском колледже КБР вручили дипломы будущим медикам

Будущие фельдшеры, медсестры, акушеры и фармацевты получили дипломы о среднем профессиональном образовании. Церемонию вручения дипломов провели в одном из медицинских колледжей республики. 240 ребят заработали красные дипломы.
Инна Мелова с гордостью демонстрирует красный диплом. Говорит, учеба давалась нелегко, но девушка справилась. Уже бывшая студентка колледжа «Призвание» с самого начала выбрала для себя факультет «Лечебное дело».
Студенческая жизнь запоминается на долгие годы, обращаясь к выпускникам, подчеркивали гости. А вспоминать воспитанникам медколледжа будет о чем. Они активно участвовали в профессиональных конкурсах и чемпионатах, благотворительных и патриотических акциях, но самое главное – получали знания. Которые теперь станут реализовывать на практике.
На церемонию вручения дипломов приехал и представитель первого выпуска колледжа Аслан Жашуев. Военный медик прошел горячие точки и знает цену каждой секунды на передовой. Сейчас ветеран боевых действий является наставником для будущих медсестер и медбратьев.
Практические знания выпускники колледжа начали получать практически с первых дней учебы: трудились в больницах, поликлиниках и амбулаториях. Они ставили капельницы и делали уколы, оказывали экстренную помощь, поддерживали пациентов добрым словом. Многие из ребят уже решили – учебу продолжат в высших учебных заведениях.
Фельдшеры, зубные техники, медсестры, акушеры и фармацевты… Дипломы о среднем профессиональном образовании получили почти восемь сотен выпускников. Треть из них медколледж окончили «на отлично».
Завершили торжественную церемонию праздничным концертом. Для выпускников и их гостей выступали творческие коллективы республики.
https://t.me/vestikbr