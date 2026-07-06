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Минздрав утвердил новые правила донорства в России

Минздрав утвердил новые правила донорства в России

06.07.2026 | 14:40
Так, согласие на медицинское обследование, сдачу крови или ее компонентов, а также на обработку персональных данных станут брать не перед каждой процедурой, а только перед первой. Кроме того, допускается однократное экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций. Уточняется также состав осмотра донора. Он включает измерение массы тела и температуры, артериального давления, осмотр кожных покровов, видимых слизистых оболочек, склер, пальпацию лимфатических узлов. Меняют и правила подачи документов: их можно будет оформить в электронном виде, подписав простой электронной подписью. При этом срок их хранения увеличивают с пяти до 30 лет на бумажном носителе и до 50 – в электронной базе данных. Новые нормы начнут действовать с января следующего года.   https://t.me/vestikbr
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