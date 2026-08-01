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В России вступили в силу новые законы

В России вступили в силу новые законы

01.08.2026 | 09:00
Прибавка к пенсии, больничные для самозанятых и штрафы для управляющих компаний…. С сегодняшнего дня в силу вступает ряд новых законов. Так, с 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, равную их индивидуальным пенсионным коэффициентам за прошлый год. Отмечу, теперь страховые выплаты пенсионеров, которые трудятся, индексируются ежегодно. Еще одна норма: интернет-провайдеры отныне могут беспрепятственно входить в многоквартирные дома для установки или проверки оборудования связи. Поправки ввели в Кодекс об административных правонарушениях. Если организации попытаются им помешать, то столкнутся с крупными штрафами. Для должностных лиц сумма – от 10 тысяч до 40 тысяч рублей. Для организаций – до полумиллиона рублей. Самозанятые с 1 августа начнут получать выплаты по больничным листам. Получить первые выплаты они смогут, если в январе подавали заявку и стали платить взносы с февраля. Размер выплат зависит от страховой суммы. О праве на больничный уведомит Социальный фонд. В августе также вступает в силу запрет на продажу немаркированных остатков товаров легкой промышленности из расширенного перечня. При этом спецодежду нельзя будет продавать без кодов DataMatrix. Кассовые аппараты будут блокировать такие продажи. И еще одна новая норма: теперь налоговые уведомления начнут автоматически приходить в личный кабинет Госуслуг. Отдельное согласие для этого не потребуется. Напомню, речь идет о транспортном, земельном, налоге на имущество и с процентов по вкладам.   https://t.me/vestikbr
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