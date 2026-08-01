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В Нальчике провели торжественный ежегодный проект «Выпуск Первых»

В Нальчике провели торжественный ежегодный проект «Выпуск Первых»

01.08.2026 | 09:20
Теплые напутствия и награждение отличившихся… В Нальчике провели торжественный ежегодный проект «Выпуск Первых». Вместе собрались ребята, которые несмотря на свой юный возраст – уже достигли определенных высот. Полторы сотни детей, многогранно работавших на протяжении нескольких лет. Масштабный торжественный проект «Выпуск Первых» в Кабардино-Балкарии проводят уже третий год подряд. Организует его региональное отделение Российского движения детей и молодежи. Цель акции – сплотить подрастающее поколение и показать, что активная жизненная позиция высоко ценится обществом. На торжественную церемонию пригласили выпускников 9-х и 11-х классов из разных городов и районов республики. Каждый из этих ребят демонстрировал высокие результаты во время учебы, активно участвовал в реализации социальных, творческих и патриотических проектов «Движения Первых». С напутственным словом к ним обратились представители власти и общественности Кабардино-Балкарии. На церемонии наиболее активным молодым людям вручили грамоты. В их числе выпускник республиканской многопрофильной гимназии Идар Кумышев. В «Движении Первых» состоит с момента основания регионального отделения. Всего грамоты Движения Первых получили около полутора сотен выпускников.   https://t.me/vestikbr
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