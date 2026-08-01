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Амбулатория в Верхнем Куркужине вновь принимает пациентов

Амбулатория в Верхнем Куркужине вновь принимает пациентов

01.08.2026 | 10:00
В селении Верхний Куркужин после реконструкции открыли амбулаторию. Двухэтажное здание постройки начала 90-х практически пережило второе рождение – от предыдущего строения оставили только стены. Все остальное – кровлю, инженерные коммуникации, полы, окна, двери – полностью заменили. Обновили фасад и провели внутреннюю отделку помещений. Лечебное учреждение капитально отремонтировали по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Сегодня жители могут в комфортных условиях побывать на консультации у врача. Амбулаторию не просто отремонтировали. Теперь это современное медицинское учреждение, спроектированное по модели организации первичной медико-санитарной помощи. Здесь появились дневной стационар, где пациенты могут получать лечение без госпитализации, а также кабинеты для «узких» специалистов. Амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену. Теперь людям не нужно ездить в районный центр или Нальчик для получения качественной медицинской помощи: диагностика и лечение доступны прямо в селе. Особое внимание уделено доступности: для маломобильных пациентов оборудовали пандусы и сделали широкие дверные проемы. В самом здании созданы современные санитарные комнаты и комфортные зоны ожидания.   https://t.me/vestikbr
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