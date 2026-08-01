Международная черкесская ассоциация организовала в КБР встречу ко Дню репатрианта

В Национальном музее Кабардино-Балкарии провели встречу, посвященную Дню репатрианта. Ее организатором выступила Международная черкесская ассоциация. Среди собравшихся были не только жители республики. Сюда же пришли соотечественники, переехавшие на историческую родину, а также дети из Иордании, Сирии, Турции и Абхазии, прибывшие сюда по приглашению ассоциации и министерства по делам национальностей и общественным проектам КБР.
Для гостей провели экскурсию, чтобы ближе познакомить с историей и культурой региона. В эти дни в Нацмузее проходит персональная выставка народного художника Заурбека Бгажнокова. Его графические полотна украшают стены большого зала. Посвящены они нартскому эпосу. Руководитель Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков отметил символичность проведения встречи в стенах музея и напомнил об истории учреждения памятной даты.
Директор Нацмузея Феликс Наков рассказал о там, какую работу проводят сотрудники для сохранения истории народа. В малом зале развернули выставку работ талантливых репатриантов. В каждой работе – связь с родной землей, пронесенная через расстояния и поколения. Встреча вновь объединила тех, кто разбросан по разным странам, но хранит общую историю, язык и традиции, подчеркнули участники.
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