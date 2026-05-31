В России увеличили объемы медпомощи по ОМС для больных сахарным диабетом

Людям, страдающим сахарным диабетом, значительно расширили помощь по программе ОМС. Об этом рассказали в федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Одно из ключевых направлений – развитие специализированных школ. В них людей обучают контролю за заболеванием, рассказывают о профилактике осложнений. В России в прошлом году число посещений Школ для больных диабетом выросло втрое по сравнению с 2023-м и составило почти 900 тысяч. Финансирование на их работу увеличили более чем в четыре раза – до полутора миллиардов рублей. Также растут объемы диспансерного наблюдения пациентов и оказания высокотехнологичной помощи по профилю «Эндокринология». В этом году на помощь пациентам с диабетом намерены направить почти 20 млрд рублей.