В России разрабатывают новую пенсионную программу с участием государства

Об этом рассказали в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Система станет инструментом для формирования дополнительных накоплений к страховым выплатам. Работать она будет параллельно с программой долгосрочных сбережений. В документе предусматриваются налоговые льготы как для сотрудника, так и для работодателя. Последний, согласно программе, станет перечислять деньги на отдельный счет работника в негосударственном пенсионном фонде. Тот в свою очередь инвестирует их, чтобы защитить от инфляции и приумножить.
Доступ к выплатам человек получит по достижении пенсионного возраста. Инициатива уже получила положительную реакцию профильных федеральных министерств. В случае одобрения она может стать новым толчком к развитию пенсионной системы.
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