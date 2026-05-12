В России растет число малых и средних предприятий в сельском туризме

С начала 2026 года каждое пятое малое и среднее предприятие в сфере гостеприимства в России было зарегистрировано в сельских поселениях. Наибольшей популярностью пользуются горные районы Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Алтая. Тренд на релокацию гостиничного бизнеса из городов продолжается уже на протяжении последних пяти лет. Ежегодно более 20% от общего числа новых малых и средних предприятий в данной отрасли открываются именно в сельских поселениях. Отличительной чертой сельского гостиничного бизнеса является его концентрация в горных районах страны, вблизи уникальных природных объектов. Сегодня по всей стране в гостиничном сельском бизнесе работают около 31 тысячи человек. Напомним, для поддержки предпринимателей в сфере туризма на Цифровой платформе МСП.РФ действует специальный сервис, который помогает получить данные о потребностях регионов в туристической инфраструктуре, воспользоваться инструментами поддержки инвестпроектов в сфере туризма, подать заявку на реализацию своих предложений в туротрасли.