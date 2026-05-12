В КБР провели шахматный турнир памяти Мажмудина Кармова

В Нальчике прошел шахматный турнир памяти заслуженного тренера Кабардино-Балкарии Мажмудина Кармова – человека, внесшего большой вклад в развитие этого спорта в республике. Соревнования собрали почти полторы сотни участников со всей Кабардино-Балкарии от начинающих игроков до опытных шахматистов с высокими спортивными разрядами. Турнир памяти заслуженного тренера Кабардино-Балкарии Мажмудина Кармова уже стал традиционным. С каждым годом он набирает все большее число участников. В этот раз шахматные баталии длились два дня. В первый день – играли те, кто только начинает свой путь в интеллектуальном спорте. Во второй – опытные шахматисты и гроссмейстеры. В соревнованиях участвовали около 150 человек. Игроков распределили по трем категориям в зависимости от уровня подготовки и спортивного разряда. Сам турнир проходил по швейцарской системе: шахматисты играли с соперниками, набравшими одинаковое количество баллов. Спортсменам предстояло преодолеть по 9 туров. За соблюдением правил следила судейская коллегия. Мажмудин Кармов свыше двух десятков раз становился чемпионом по шахматам Кабардино-Балкарии. Вырастил не одну плеяду профессионалов. Интеллектуальной игре обучал детей, начиная с самого раннего возраста. Потому особенно важно, говорят организаторы, что в турнирах его памяти, участвуют даже малыши. Сами ребята подчеркивают, шахматы – это не только спорт, но и возможность постоянно развиваться. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками. Заслуженного тренера не стало в ноябре 20-го. В этом году ему исполнилось бы 76. С организацией турнира помогли родные и близкие Мажмудина Кармова. Говорят, таким образом хоть немного хотят продолжить дело, которому он посвятил всю свою жизнь.