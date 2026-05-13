Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
С 1 сентября в России обновят перечень медицинских специальностей

С 1 сентября в России обновят перечень медицинских специальностей

13.05.2026 | 16:17
С 1 сентября в России обновят перечень медицинских специальностей. Приказ об этом подготовил федеральный Минздрав. Документ включает больше десяти новых должностей в системе здравоохранения. Так, появятся сотрудники высшего и среднего звена в области медицинской биологии, психологии и логопедии, медицинского массажа, нейропсихологии и нутрициологии, физической реабилитации, химической экспертизы и эргореабилитации.  Кроме того, в поликлиниках станут работать врачи по медицине здорового долголетия. Приказ также исключает ряд специальностей из-за того, что они устарели. Больше не будет диабетологов, офтальмологов-протезистов, подростковых психиатров, сексологов, сурдологов, энтомологов и фельдшеров-наркологов. Их функции передадут другим специалистам.  Те, кто уже работают на этих должностях, продолжат свою работу до окончания трудового договора, уточняется в нормативном документе.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных