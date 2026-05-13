С 1 сентября в России обновят перечень медицинских специальностей. Приказ об этом подготовил федеральный Минздрав. Документ включает больше десяти новых должностей в системе здравоохранения. Так, появятся сотрудники высшего и среднего звена в области медицинской биологии, психологии и логопедии, медицинского массажа, нейропсихологии и нутрициологии, физической реабилитации, химической экспертизы и эргореабилитации. Кроме того, в поликлиниках станут работать врачи по медицине здорового долголетия. Приказ также исключает ряд специальностей из-за того, что они устарели. Больше не будет диабетологов, офтальмологов-протезистов, подростковых психиатров, сексологов, сурдологов, энтомологов и фельдшеров-наркологов. Их функции передадут другим специалистам. Те, кто уже работают на этих должностях, продолжат свою работу до окончания трудового договора, уточняется в нормативном документе.