В Нальчике открыли мемориальную доску народному писателю КБР Кашифу Эльгарову

13.05.2026 | 14:01
В Нальчике открыли мемориальную доску народному писателю Кабардино-Балкарии Кашифу Эльгарову. У дома №42 на проспекте Ленина, где жил прозаик, собрались родные, друзья, а также почитатели его творчества.  Представители литературного сообщества вспомнили основные вехи жизни мастера, рассказывали о нем, как о профессионале и человеке. Кашиф Эльгаров – автор более 30 книг, среди которых поэтические и прозаические издания, переводы. В своем творчестве Кашиф Эльгаров размышлял о судьбах людей, о высших человеческих ценностях, о том, что близко каждому. Одним из значимых достижений является его перевод на кабардинский язык священной для мусульман книги – Корана. Произведения писателя продолжают издавать и сегодня. Народный писатель Кабардино-Балкарии родился в Шалушке. Окончил Литературный институт в Москве. В разные годы трудился на местном ТВ, в газетах и журналах. Награжден орденом Дружбы. Ушел из жизни Кашиф Эльгаров три года назад.  В торжественной обстановке собравшиеся открыли мемориальную доску памяти писателя и возложили цветы.
