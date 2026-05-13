Госдума может ужесточить требования к трудовым мигрантам

Госдума планирует принять законопроект, который позволит аннулировать вид на жительство и разрешение на временное проживание гастарбайтеров, если в течение года они работали меньше 10 месяцев. Отмечу, что в марте законодатели приняли в первом чтении законопроект, который обязывает иностранных работников обеспечивать себя и своих иждивенцев на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. В противном случае им откажут в продлении патента или разрешения на работу, и они вместе с несовершеннолетними детьми должны будут покинуть страну в течение 15 дней. Планируется также создать реестры работодателей и мигрантов, чтобы работодатели могли нанимать иностранцев только при наличии соответствующей записи. Изменения могут внести и в Налоговый кодекс: они определят порядок расчета и уплаты НДФЛ мигрантами.