Приэльбрусье готовится принять Всероссийский фестиваль скалолазания «Скалы России. Эльбрус 2026»

13.05.2026 | 14:02
Приэльбрусье готовится принять Всероссийский фестиваль скалолазания «Скалы России. Эльбрус 2026». Совместный проект профильных федераций пройдет с 9 по 15 июня. Фестиваль проходит третий год подряд. В нынешнем году он включает сотни маршрутов в окрестностях Тырныауза и альплагеря «Джан-Туган». Премьерой нынешнего сезона станет спецноминация женского клуба.  Посвящают ее 90-летию со дня первого в истории отечественного альпинизма восхождения, совершенного женской командой. Летом 1936 года на главную вершину Домбай-Ульген – 4046 метров над уровнем моря – поднялись три ленинградские альпинистки.  Историю отважных девушек сегодня продолжают начинающие и опытные спортсмены, которые в июне продемонстрируют свое мастерство на скалах Приэльбрусья.
