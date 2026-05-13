35 лет назад в телевизионный эфир впервые вышли «Вести»

Визитная карточка телеканала «Россия»… Ровно 35 лет назад – 13-го мая 1991-го – в телевизионный эфир впервые вышли «Вести»… С юбилеем компанию поздравил Президент России Владимир Путин. Поздравление опубликовано на сайте Кремля: Глава государства отметил, что за прошедшие годы ВГТРК объединила талантливых журналистов, репортёров, переводчиков и специалистов в области инфокоммуникационных технологий, став одним из крупнейших российских и глобальных медиахолдингов.

Особо президент подчеркнул работу компании в освещении хода специальной военной операции, восстановления мирной жизни в Донбассе и Новороссии. Также он отметил, что нынешний коллектив с честью продолжает профессиональные традиции своих предшественников и реализует важные аналитические, творческие и просветительские проекты. ВГТРК была образована 14 июля 1990 года постановлением председателя Верховного совета РСФСР Бориса Ельцина. За 35 лет работы они стали ведущей информационной программой страны. Первым главным редактором «Вестей» был Олег Добродеев, ныне генеральный директор ВГТРК. Трансляция первого выпуска началась в 17 часов по московскому времени и продолжалась 10 минут. Выход в эфир этой программы ознаменовал собой старт вещания телеканала РТР, ныне «России-1». Сегодня журналисты «Вестей» работают во всех субъектах страны, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Помимо основных выпусков готовятся и итоговые программы, авторские. Кроме федеральных в эфир выходят и региональные.