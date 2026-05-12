КБР заняла второе место в национальном экологическом рейтинге

12.05.2026 | 15:46
Кабардино-Балкария очередной раз подтвердила свой статус одного из самых экологически благополучных регионов страны. По итогам зимы 2025-2026 республика заняла вторую строчку в национальном экологическом рейтинге России, который подготовила общественная организация «Зеленый патруль". Лидером стал Алтайский край. Для КБР, которая славится своими горными ландшафтами курортными зонами, высокое место в рейтинге — это не только статус, но и важный фактор развития туризма. Руководитель региона Казбек Коков дал высокую оценку работы властей и природоохранных служб. Он подчеркнул, что попадание в тройку стало возможным благодаря системной работе по сохранению уникального природного потенциала и обеспечению экологической безопасности региона. Добавим, что среди критериев оценки - состояние воздуха и почвы, водных ресурсов, биоразнообразие региона. Отмечается, что рейтинг формируется с 2007 года.
