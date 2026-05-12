Дачников обязали уничтожать борщевик и другие опасные сорняки на участках

12.05.2026 | 15:47
С нынешнего года обязанность по уничтожению опасных агрессивных сорняков стала частью режима использования земли. В утвержденных перечнях уже указан борщевик. Теперь дачники, которые своевременно не позаботились об очистке земельной территории, будут платить штраф. Органы земельного надзора вправе проводить выездные обследования и проверять – соблюдаются ли обязательные требования. В практику все активнее входит дистанционное обследование, анализ аэрофотоснимков, данных БПЛА и космической съемки. Это позволяет фиксировать факт зарастания даже без личного контакта с собственником. Поводом к проверке может стать и обращение гражданина. Отсутствие связи с владельцем или его длительный отъезд не блокируют процедуру. Для начала проверки достаточно идентифицировать участок. В обращении указывается адрес, номер участка, кадастровый номер при наличии, прикладываются фотографии и описание фактической ситуации. Если нарушение подтвердится, выдается предписание об устранении и при необходимости применяется ответственность, предусмотренная земельным и административным законодательством. Размер штрафа зависит от статуса нарушителя. От 20 до 700 тысяч рублей.
