Рифат Сабитов принял участие в торжественном открытии улицы «Радио Ставрополья»

12.05.2026 | 15:57
В Ставрополе торжественно открыли улицу "Радио Ставрополья" . Церемония прошла в историческом парке «Россия — Моя история» и была приурочена к 100-летию начала регулярного радиовещания в Ставропольском крае и на всем Северном Кавказе. ​В церемонии приняли участие заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, руководители региональных филиалов ВГТРК, журналисты Ставропольского края. ​В своем выступлении Рифат Сабитов подчеркнул, что радиовещание, которое началось в Ставропольском крае, охватывало республики Северного Кавказа, Юг России, а сейчас Радио России выпускает информационные и тематические программы на всех государственных языках регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а всего ВГТРК вещает на 57 языках и наречиях народов России. Именно региональные филиалы ВГТРК уже столетие развивают национальное телерадиовещание, внося огромный вклад в сохранение культурного наследия наших народов, что особенно важно в год «Единства народов России», который проходит по инициативе Президента страны Владимира Путина. ​За большой вклад в развитие телерадиовещания в Ставропольском крае и реализацию общественно значимых проектов заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов награжден медалью «За заслуги перед Ставропольским краем». Награду вручил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.  
