Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В России планируют поднять лимит выплат по ОСАГО до 2 миллионов рублей

21.04.2026 | 14:20
В России планируют увеличить выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью – вместо действующих 500 тысяч рублей пострадавшие смогут получать до 2 миллионов. Соответствующий законопроект уже одобрило правительство, и депутаты рассчитывают принять его в мае. Авторы инициативы называют текущую ситуацию несправедливой. Сейчас пассажир автобуса, который пострадал при резком торможении, получает значительно больше компенсацию по закону об обязательном страховании перевозчиков, чем пешеход, сбитый автомобилем, или пассажир легковушки. Новый закон устраняет эту разницу. Отмечают, что лимит не менялся с 2014 года, а медицинские услуги за это время подорожали. Повышение выплат должно компенсировать реальные расходы при тяжелых травмах. Стоимость полиса также вырастет, но незначительно: по оценкам Российского Союза Автостраховщиков, средняя премия может увеличиться примерно на 10%, что для большинства водителей обернется всего лишь несколькими сотнями рублей. Банк России проведет необходимые расчеты для корректировки страховых тарифов.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных