В России откроют первый центр сертификации канатных дорог

Им станет компания «Кавказ-инжиниринг», которая работает в том числе на инфраструктурных объектах Кабардино-Балкарии. Как отметили в «Кавказ.РФ», эта организация имеет опыт строительства и эксплуатации крупных подъемников на Северном Кавказе. Ранее правительство ввело обязательную сертификацию оборудования для всех новых пассажирских канатных путей. Требование вступит в силу 1 сентября этого года. Цель – ужесточить контроль качества и безопасности независимо от страны-производителя.
Проверке подлежат фиксированные и отцепляемые зажимы, кабины, включая приспособленные для маломобильных граждан, кресла, подвески, тормоза и другие элементы. Получить разрешительные документы на каждый узел обязаны производители, поставщики, эксплуатирующие организации, а также те, кто планирует монтаж или модернизацию систем.
Для этого нужно обратиться в аккредитованный центр. Процедура включает подготовку документов, тестовые испытания в независимой лаборатории и оформление сертификата.
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