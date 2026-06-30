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В Кабардино‑Балкарии грозовые дожди продержатся двое суток

В Кабардино‑Балкарии грозовые дожди продержатся двое суток

30.06.2026 | 16:00
Грозовые дожди задержатся в Кабардино-Балкарии лишь на ближайшие двое суток. Уже с середины недели характер погоды в республике резко изменится. Сейчас над регионом проходит атмосферный фронт, который и провоцирует осадки. Однако в первых числах июля ситуация стабилизируется: благодаря антициклону дожди прекратятся практически повсеместно. Осадки возможны лишь в горных районах. Зной придет и в столицу республики – в Нальчике столбики термометров в дневные часы также устремятся к тридцатиградусным отметкам.   https://t.me/vestikbr  
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