Озеро Сылтранкель станет площадкой для экспедиции

Краснодарские специалисты готовятся к экспедиции в Кабардино-Балкарии. Как сообщает минприроды республики, в конце лета команда Центра подводных исследований «Другое измерение» развернет лагерь на высокогорном озере Сылтранкёль.
Высокогорные погружения на Кавказе дайверы проводят девятый год. В этот раз проект получил официальный статус и поддержку Русского географического общества, а также Института океанологии РАН. Участники проведут экологический мониторинг водоема, соберут профильные данные и испытают отечественное снаряжение. Также в планах – обновить российские и мировые рекорды. Экспедиция продлится около недели.
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