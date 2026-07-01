Минкурортов КБР подвело итоги 40 профилактических проверок

В десяти гостиницах Кабардино-Балкарии выявили нарушения по итогам проверок министерства курортов и туризма. Всего специалисты ведомства провели 40 профилактических визитов в официальные отели и гостевые дома.
Инспекторы проверяли, соответствуют ли условия проживания заявленному числу «звезд». Специалисты оценивали все: от реального состояния номеров и чистоты текстиля до уровня подготовки персонала и соблюдения мер безопасности.
Такие рейды носят предупредительный характер, поэтому вместо штрафов бизнес получает предписания. Устранить замечания владельцы обязаны в строго отведенные сроки. Однако большинство отельеров исправляют недочеты досрочно, не дожидаясь повторных проверок.
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