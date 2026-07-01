В библиотеке имени Мальбахова обсудили актуальные вопросы литературы

В национальной библиотеке имени Мальбахова состоялась литературная встреча. Участие приняли писатели, публицисты, научные деятели и педагоги республики.
Тема собрания – «Современная литература в эпоху цифры. Стратегия перезагрузки». Участники говорили о том, как важно сегодня издавать новые книги и сборники на родных языках. Ведь именно через творчество авторов удается сохранить культурное наследие региона и память о выдающихся просветителях края. Одно из таких новых изданий презентовали на встрече.
Помочь в сбережении культурного кода сегодня могут цифровые технологии. Нейросети способны существенно упростить художественный перевод национальных произведений, а также помочь в сохранении языков коренных и малочисленных народов. Организатор литературной встречи, публицист и писатель Фарида Кудаева убедилась в этом на личном опыте.
Однако технологии – лишь подспорье, авторам по-прежнему необходима государственная поддержка. Внимание к этой проблеме на федеральном уровне уже дает свои результаты.
На встрече также разобрали, как авторам из Кабардино-Балкарии размещать свои произведения на популярных онлайн-площадках. Отдельное внимание уделили интернет-переводам текстов на кабардинский и балкарский языки. А педагогам республики предложили новые издания книг, которые помогут привить молодому поколению любовь к родной речи.
https://t.me/vestikbr