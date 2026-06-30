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В Нальчике открылась персональная выставка Зака Кахадо «Непокорный Герой»

В Нальчике открылась персональная выставка Зака Кахадо «Непокорный Герой»

30.06.2026 | 15:30
Экспозиция объединяет серию работ, посвященных памяти, историческому опыту и культурной идентичности. Через язык современного искусства автор исследует темы сохранения наследия, преемственности поколений и осмысления национальной истории. Зак Кахадо - современный художник с черкесскими корнями. В своих проектах он работает с различными материалами и художественными формами, создавая инсталляции и арт-объекты, в которых переплетаются личные переживания и коллективная память. Его произведения отличают выразительная символика, бережное отношение к культурным кодам и стремление к открытому диалогу со зрителем. Выставка «Непокорный Герой» открыта для всех желающих в Павильоне современного искусства Парка столетия.   https://t.me/vestikbr
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