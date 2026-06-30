Подростки из центра «Радуга» приняли участие в профилактической акции

В детском социально-реабилитационном центре «Радуга» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике и отдела по делам несовершеннолетних ОП №1 УМВД России «Нальчик» провели для отдыхающих подростков антинаркотическую акцию «Летний лагерь – территория здоровья», приуроченную к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Основная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании в молодежной среде.
Сотрудники полиции рассказали ребятам об уголовной и административной ответственности, связанной с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ.
Подростки приняли активное участие в обсуждении вопросов профилактики наркомании. Они поддержали проведение антинаркотической акции и сделали фото с хэштегом «Нет наркотикам!».
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