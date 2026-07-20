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В России обновляют правила обслуживания маломобильных авиапассажиров

В России обновляют правила обслуживания маломобильных авиапассажиров

20.07.2026 | 14:20
Главное нововведение – люди с ограничениями по здоровью смогут бесплатно резервировать наиболее комфортные и безопасные места в самолете уже на этапе покупки билета. Сейчас это право им предоставляется при регистрации на рейс, однако в это время, как правило, таких мест уже не остаётся. Чтобы воспользоваться льготой, человеку достаточно будет сообщить перевозчику об имеющихся у него ограничениях по здоровью. Особое внимание – ветеранам СВО. Теперь, когда пассажиру требуется сопровождение, авиакомпания обязана предоставить ему и сопровождающему места рядом без какой‑либо доплаты. Еще один важный момент – закрепление права на бесплатный провоз протезов и необходимых средств для ухода за ними. Кроме того, вводится система бесплатного сопровождения в аэропорту. Она включает в себя встречу пассажира у входа в терминал, помощь при прохождении регистрации и досмотра, предоставление кресла‑коляски, содействие в обращении с багажом, а также встречу в аэропорту прибытия.   https://t.me/vestikbr
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