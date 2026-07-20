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В КБР пресекли канал сбыта наркотиков и изъяли боевой револьвер

В КБР пресекли канал сбыта наркотиков и изъяли боевой револьвер

20.07.2026 | 19:00
В Черекском районе полицейские при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия и наркотиков. Во время остановки автомобиля «Лада Гранта» на трассе «Урвань–Уштулу» оперативники обнаружили спрятанный в спинке сиденья револьвер «Наган» с патронами, а также более 26 граммов синтетического наркотика. По данным полиции, 44-летний житель района планировал распространение запрещённых веществ через тайники. Возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозит уголовная ответственность.   https://t.me/vestikbr
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