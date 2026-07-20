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СК озвучил первые итоги проверки после гибели ребенка на Эльбрусе

СК озвучил первые итоги проверки после гибели ребенка на Эльбрусе

20.07.2026 | 21:50
Региональный Следком поделился первыми результатами доследственной проверки по факту гибели ребенка на Эльбрусе. Напомним, ЧП произошло в воскресенье. Во время восхождения на высоте около 4200 метров сорвались два альпиниста: отец и сын. Мужчина получил множественные травмы, мальчик в результате падения скончался. В тот же день добраться до восходителей специалистам МЧС не позволили погодные условия. Поисково-спасательную операцию провели сегодня рано утром с привлечением коммерческого вертолета. Пострадавшего и тело погибшего эвакуировали в Терскол и передали медикам и правоохранителям. Как уточнили в Следкоме, маршрут зарегистрирован не был, туристы поднимались вдвоем без гида. Проверочные мероприятия следователи еще продолжают.   https://t.me/vestikbr
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