Владимир Путин подписал указ о новых мерах поддержки учителей

Документом закрепляется особый статус профессии педагога. Инициатива исходит от партии «Единая Россия», ее цель — дальнейшее повышение престижа труда наших педагогов, защита их трудовых прав.
Из основного - создание условий для профессионального развития педагогов, бесплатная юридическая помощь по трудовым правам, наставничество для молодых специалистов, бесплатный доступ к государственным электронным образовательным ресурсам, присвоение звания «Ветеран труда» педагогам со стажем работы в профессии от 25 лет.
Именно труд педагогов лежит в основе воспитания ребенка, его формирования как гражданина, патриота, образованного человека, профессионала. На прошлой неделе Казбек Коков подписал указ о присуждении премий 23 нашим учителям - победителям и призёрам региональных этапов всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования: «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Мастер года», «Лучший учитель родного языка и родной литературы» и «Педагог-психолог России».
Кроме того, премиями Главы КБР отмечены почти 50 учителей, подготовивших более 100 школьников - победителей и призеров интеллектуальных состязаний. Трудно переоценить значимость этих достижений, за каждым — будущий ученый, инженер, деятель культуры и искусств, организатор производства, аграрий, строитель, юрист — молодые люди, которым предстоит сохранять наследие и строить страну дальше. Работа по развитию мер поддержки наших педагогов продолжится, опираясь на новый указ Главы государства.
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