Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии свыше 5,7 миллиарда рублей направили на единое пособие

В Кабардино-Балкарии свыше 5,7 миллиарда рублей направили на единое пособие

21.07.2026 | 15:00
С начала текущего года Отделение Социального фонда по Кабардино-Балкарской Республике назначило единое пособие родителям более 42 тысяч детей. Всего на эти цели направлено свыше 5,7 миллиарда рублей. Единое пособие объединяет выплаты беременным женщинам, на первого ребёнка, при рождении третьего ребёнка, а также на детей в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Право на получение выплаты имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории России. При назначении пособия проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей. Заявление на назначение единого пособия можно подать через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР по КБР. По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону: 8-800-1-00000-1.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных