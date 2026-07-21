В Кабардино-Балкарии свыше 5,7 миллиарда рублей направили на единое пособие

С начала текущего года Отделение Социального фонда по Кабардино-Балкарской Республике назначило единое пособие родителям более 42 тысяч детей. Всего на эти цели направлено свыше 5,7 миллиарда рублей.
Единое пособие объединяет выплаты беременным женщинам, на первого ребёнка, при рождении третьего ребёнка, а также на детей в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.
Право на получение выплаты имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории России. При назначении пособия проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.
Заявление на назначение единого пособия можно подать через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР по КБР. По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону: 8-800-1-00000-1.
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