Аграрное образование в КБР: прием документов в КБГАУ продолжается

Первые промежуточные итоги уже показали, что в республике интерес к аграрному образованию существенно возрос - почти на 30%. На программы высшего образования подано 2963 заявления — это на 27,6% больше, чем в прошлом году (2322 заявления). Приём продолжается.
Особенно заметен рост по целевому обучению: здесь число абитуриентов увеличилось на 63%, а освоение предоставленных мест составляет 100%. Самыми популярными направлениями подготовки в этом году стали агрономия, ветеринария, электроэнергетика и электротехника, землеустройство и кадастры.
На программы среднего профессионального образования подано 659 заявлений, в прошлом году было 479. Приём также продолжается. Развитие аграрного образования в регионе поддерживается федеральным проектом «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Профориентационную работу вывели на принципиально новый уровень — в селах открываем агротехнологические классы, и их количество будет расти. В создании профильных классов участвуют аграрные вузы и предприятия.
В 2025 году на оснащение агроклассов оборудованием направлено свыше 12 миллионов рублей бюджетных средств. В четырёх уже действующих классах обучение проходят 150 школьников 7-11 классов. Для них создается необходимая учебная инфраструктура в высшем и среднем звене системы профессионального образования. Формирование мощного кадрового потенциала в сельскохозяйственной сфере — ключевой фактор развития ведущей отрасли экономики региона.
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