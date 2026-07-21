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Аграрное образование в КБР: прием документов в КБГАУ продолжается

Аграрное образование в КБР: прием документов в КБГАУ продолжается

21.07.2026 | 11:20
Первые промежуточные итоги уже показали, что в республике интерес к аграрному образованию существенно возрос - почти на 30%. На программы высшего образования подано 2963 заявления — это на 27,6% больше, чем в прошлом году (2322 заявления). Приём продолжается. Особенно заметен рост по целевому обучению: здесь число абитуриентов увеличилось на 63%, а освоение предоставленных мест составляет 100%. Самыми популярными направлениями подготовки в этом году стали агрономия, ветеринария, электроэнергетика и электротехника, землеустройство и кадастры. На программы среднего профессионального образования подано 659 заявлений, в прошлом году было 479. Приём также продолжается. Развитие аграрного образования в регионе поддерживается федеральным проектом «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Профориентационную работу вывели на принципиально новый уровень — в селах открываем агротехнологические классы, и их количество будет расти. В создании профильных классов участвуют аграрные вузы и предприятия. В 2025 году на оснащение агроклассов оборудованием направлено свыше 12 миллионов рублей бюджетных средств. В четырёх уже действующих классах обучение проходят 150 школьников 7-11 классов. Для них создается необходимая учебная инфраструктура в высшем и среднем звене системы профессионального образования. Формирование мощного кадрового потенциала в сельскохозяйственной сфере — ключевой фактор развития ведущей отрасли экономики региона.   https://t.me/vestikbr
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