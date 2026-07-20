В Кабардино‑Балкарии стартуют проекты-победители конкурса городской среды

В этом году реализуем сразу три проекта, победивших в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Это «Экстрим-парк» в Нальчике, «Город не отпускает» в Чегеме и «Парк «Заря» в Майском (первый этап).
Общая сумма предусмотренных средств — 321 миллион рублей, из которых 290 миллионов — федеральные, остальное — из республиканского бюджета. Все три проекта направлены на создание территорий активного отдыха, но каждая имеет свои особенности.
Так, в Чегеме планируют высадить больше тысячи деревьев, а в городском парке Майского появится аллея Героев России, также его украсят малые архитектурные формы. Молодежный Экстрим-парк Нальчика по улице 2-й Таманской дивизии станет крупнейшим на юге страны. Это будет специализированная площадка для любителей экстремальных уличных видов спорта.
На берегу реки Нальчик, на 15 тысячах квадратных метров будут построены конструкции для катания на скейтах, самокатах и велосипедах, а также для паркура и отдыха, амфитеатр, детская игровая площадка и даже скалодром. Экстрим-парк станет для молодежи местом притяжения и идеологии здорового образа жизни.
Отмечено, что по решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина конкурс проводится ежегодно по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кабардино-Балкария участвует в нем с 2020 года, и наши муниципалитеты побеждали не раз. За шесть лет на благоустройство привлечено свыше полумиллиарда рублей. Первым был Баксан, где создали городской парк на въезде в город. Затем силы попробовал Чегем, и в итоге реализованы проекты «Чегем-парк», «Чегем. Движение вперед», «Река обнимает». Интересные задумки воплотили в Нарткале и Майском — парк «Нарт» и «Городская площадь». В конкурсе этого года участвуют Чегем с проектом «Там, где река встречает горы», Баксан — с проектом благоустройства парка Мира, культуры и отдыха, и Прохладный - с проектом «Энергия Малки».
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