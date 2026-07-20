В Кабардино-Балкарии продолжается модернизация общественного транспорта

В рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в республике реализуется программа обновления автобусного парка до 2030 года. В 2026 году запланирована закупка 16 автобусов среднего класса.
Новая техника повысит комфорт, безопасность и регулярность перевозок, обеспечит доступность транспорта для маломобильных граждан и позволит обновить наиболее востребованные маршруты. Государственный контракт уже заключён, поставка автобусов ожидается в сентябре текущего года.
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