В России обновили правила пожарной безопасности в лесах. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В нормативно-правовом документе сохранены все прежние требования и учтены изменения, принятые в Лесной кодекс России. В частности, уточняется, что мониторинг опасности и возгораний ведется, в том числе, с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза. Она в автоматическом режиме передает данные о возгораниях. Арендаторы или лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное пользование, должны участвовать в ликвидации пожаров на своих территориях согласно планам, утвержденным главами регионов. Кроме того, вводится запрет использования пиротехники в лесах с момента схода снега до периода, пока не установится дождливая погода. Примыкающие к лесам земельные участки при выжигании хвороста должны отделяться минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Постановление вступит в силу с 1-го сентября и будет действовать до 32-го года.