Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В России обновили правила пожарной безопасности в лесах

В России обновили правила пожарной безопасности в лесах

31.05.2026 | 16:31
В России обновили правила пожарной безопасности в лесах. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В нормативно-правовом документе сохранены все прежние требования и учтены изменения, принятые в Лесной кодекс России. В частности, уточняется, что мониторинг опасности и возгораний ведется, в том числе, с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза. Она в автоматическом режиме передает данные о возгораниях. Арендаторы или лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное пользование, должны участвовать в ликвидации пожаров на своих территориях согласно планам, утвержденным главами регионов. Кроме того, вводится запрет использования пиротехники в лесах с момента схода снега до периода, пока не установится дождливая погода. Примыкающие к лесам земельные участки при выжигании хвороста должны отделяться минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Постановление вступит в силу с 1-го сентября и будет действовать до 32-го года.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных