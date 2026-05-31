Как вернуть деньги за лечение, обучение и спорт

Лето – отличное время для получения налоговых вычетов… В этом году государство расширило список направлений, по которым можно запросить деньги из бюджета. Теперь 13 процентов вернут не только за лечение или квартиру, но даже за фитнес для родителей и сдачу ГТО. Первое и самое главное нововведение – семейная выплата. Если у работающих родителей двое и более детей, государство снижает для них ставку налога до 6 процентов. Выгоднее стал и спорт. За занятия фитнесом можно вернуть до 19 с половиной тысяч рублей. Главный бонус этого года: вычет теперь положен не только за себя и детей, но и для родителей-пенсионеров. Третья возможность – сдача норм ГТО. Раньше, чтобы оформить налоговый вычет, нужна была диспансеризация раз в три года. Теперь достаточно ежегодного профилактического осмотра. Получили значок, сходили к врачу – возвращаете 13% НДФЛ. Плюс семьям при продаже жилья расширили льготы. Оформить их можно тремя способами: через работодателя – налог перестанут удерживать сразу, в упрощенном порядке в личном кабинете на сайте ФНС или же декларацией 3-НДФЛ в конце года. Прием заявлений на налоговый вычет принимать начнут уже с 1-го июня в Соцфонде, через Госуслуги или МФЦ.