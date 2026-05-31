«НЕурок географии» раскрыл «Географические секреты яблок Кабардино‑Балкарии». Просветительская акция Русского географического общества прошла в Черекском районе, среди руин высокогорного аула Шики. Проследить полный путь яблока – от сада до готовой продукции. Такую цель ставили перед собой участники просветительской акции Русского географического общества «Неурок географии». Говорят, сделать это максимально эффективно можно только одним способом – лично познакомившись с развитием отрасли. Доя ознакомления выбрали одно из предприятий, которое занимается производством и хранением фруктов. Но говорили не только о растениеводстве. Во время экскурсии участникам рассказали историю появления интенсивных яблоневых садов в Кабардино-Балкарии. Первые саженцы привезли в 2007-м. Сегодня плодовыми деревьями в республике занято почти 30 тысяч гектаров. В Год единства народов России яблоко приобретает особое значение, подчеркивают представители регионального отделения РГО. Это образ плодородия и гостеприимства, понятный людям разных народов и культур. Поэтому садоводство становится важным звеном в развитии в республике промышленного туризма. Организаторы уверены: школьникам и студентам промышленный туризм помогает лучше понимать, какие профессии востребованы на рынке труда. Для самой республики развитие этого направления – еще одна возможность привлечь внимание туристов и показать уникальность Кабардино-Балкарии, в том числе через труд, производство и людей, которые развивают родной край. Ежегодный просветительский проект Русского географического общества «НЕурок географии» в стране проводят с 2023-го. Наша республика является активной его участницей. Только в этом году запланировано больше 20 лекций, экскурсий и мастер-классов.