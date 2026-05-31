Голосование на выборах в Госдуму будет трехдневным

Центральная избирательная комиссия России намерена сделать голосование на выборах в Госдуму трехдневным. Об этом заявила Глава ЦИК Элла Памфилова. Предполагается, что единый день голосования состоится 20 сентября, а сам процесс будет длиться три дня. Главный аргумент – удобство для граждан. Напомню, Указ Президента о назначении даты голосования должен быть подписан с 1 по 21 июня. Но именно ЦИК определяет, сколько продлятся федеральные выборы. Все остальные кампании, совмещенные с думскими, автоматически подпадают под ту же процедуру. Осенью жители Кабардино-Балкарии не только примут участие в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. В этом году также будут избирать представителей местного самоуправления.